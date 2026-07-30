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Lezzet

Fırında Bohça Sarma Tarifi

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Dışı yumuşacık asma yapraklarıyla sarılan, içi bol aromalı harcıyla lezzet kazanan fırında bohça sarma tarifi, klasik sarma sunumuna farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor.

Fırında ağır ağır pişerek tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlayan bu özel tarif, şık bohça görünümüyle davet sofralarında da dikkat çekerken nar ekşisi ve baharatların uyumuyla her lokmada zengin bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Peki; fırında bohça sarma nasıl yapılır? İşte fırında bohça sarma tarifi ve malzemeleri...


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