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Çikolata Kaplamalı Coco Topları Tarifi

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Dışı ince ve parlak çikolata kaplamasıyla çıtır bir doku sunan, iç kısmında ise Hindistan cevizinin yoğun aromasıyla yumuşacık bir lezzet barındıran bu tatlı, hem hazırlama kolaylığı hem de şık sunumuyla çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar her ortama yakışır.

Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen çikolata kaplamalı coco topları tarifi, kahve yanında ikram edebileceğiniz, önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebileceğiniz ve her lokmada çikolata ile Hindistan cevizinin uyumunu hissettiren enfes bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Peki; çikolata kaplamalı coco topları nasıl yapılır? İşte çikolata kaplamalı coco topları tarifi ve malzemeleri...

