Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Lezzet

Yanık Yoğurt Tarifi

İçeriği Paylaş

Yoğun kıvamı, hafif isli aroması ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan yanık yoğurt, geleneksel süt ürünleri arasında farklı bir yere sahiptir.

Klasik yoğurttan farklı olarak sütün kontrollü şekilde dibinin tutturulmasıyla hazırlanan bu özel lezzet, mayalanma sürecinin ardından karakteristik kokusunu ve eşsiz tadını kazanır. Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz yanık yoğurt tarifi, farklı yoğurt çeşitlerini denemeyi sevenler için hem pratik hem de lezzetli bir alternatiftir. Doğru mayalama sıcaklığı ve birkaç önemli püf noktasına dikkat ederek hazırlayacağınız bu tarif, yoğun kıvamı ve kendine has aromasıyla sofralarınıza geleneksel bir lezzet kazandıracaktır. Peki; yanık yoğurt nasıl yapılır? İşte yanık yoğurt tarifi ve malzemeleri...

Benzer Haberler

Kayseri Mantısı Tarifi

08.07.2026Genel

Ferah Aromalı Misket Limonlu Cupcake Tarifi

08.07.2026Genel

Hardallı Mısırlı Patates Salatası Tarifi

08.07.2026Genel

Fırında Nefis Kabak Karnıyarık Tarifi

08.07.2026Genel

Fırında Nar Gibi Kızaran Soslu Tavuk Tarifi

08.07.2026Genel

Pastane Usulü Vişneli Milföy Pasta Tarifi

07.07.2026Genel

Fırında Havuçlu Bonfile Tarifi

07.07.2026Genel

Aromatik Taze Otlu Basmati Pilavı Tarifi

07.07.2026Genel

Tam Ölçülü Reyhanlı Mercimek Köftesi Tarifi

07.07.2026Genel

Kabarma Garantili Limonlu Cupcake Tarifi

07.07.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş