Yoğun kıvamı, hafif isli aroması ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan yanık yoğurt, geleneksel süt ürünleri arasında farklı bir yere sahiptir.

Klasik yoğurttan farklı olarak sütün kontrollü şekilde dibinin tutturulmasıyla hazırlanan bu özel lezzet, mayalanma sürecinin ardından karakteristik kokusunu ve eşsiz tadını kazanır. Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz yanık yoğurt tarifi, farklı yoğurt çeşitlerini denemeyi sevenler için hem pratik hem de lezzetli bir alternatiftir. Doğru mayalama sıcaklığı ve birkaç önemli püf noktasına dikkat ederek hazırlayacağınız bu tarif, yoğun kıvamı ve kendine has aromasıyla sofralarınıza geleneksel bir lezzet kazandıracaktır. Peki; yanık yoğurt nasıl yapılır? İşte yanık yoğurt tarifi ve malzemeleri...