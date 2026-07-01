BDDK'dan Evim sistemine yeni düzenleme: Erken teslimat şartı değişti, ödeme oranı arttı
Tasarruf finansman şirketleri aracılığıyla yapılan alımların artması üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenlemeye imza attı.
Bankacılık sistemi yerine tasarruf finansmanı sistemini kullanarak alım yapanların sayısı her geçen gün artıyor.
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