TÜİK açıkladı: Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Temmuz ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Milyonların merakla beklediği verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 1,78 yıllık bazda ise yüzde 31,75 artış gösterdi.
Milyonlarca vatandaşın ve piyasaların yakından izlediği temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı.
Buna göre, TÜFE 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.
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