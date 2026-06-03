Kremalı mantar sosu, yumuşacık dana eti ve yoğun aromasıyla dünya mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan beef stroganoff tarifi, şık sunumu ve doyurucu yapısıyla sofralara restoran lezzeti taşıyor.

Özellikle yüksek ateşte mühürlenen etlerin kremsi sosla buluştuğu beef stroganoff tarifi, mantarın eşsiz aroması ve baharatların dengeli uyumuyla her lokmada zengin ve unutulmaz bir tat sunuyor. Yanında tereyağlı makarna, pilav ya da patates püresiyle servis edildiğinde çok daha keyifli hale gelen bu özel tarif, hem günlük akşam yemeklerinde hem de davet sofralarında rahatlıkla tercih edilebilecek gösterişli bir ana yemek alternatifi oluyor. Peki; beef stroganoff nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...