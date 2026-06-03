Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Lezzet

Beef Stroganoff Tarifi

İçeriği Paylaş

Kremalı mantar sosu, yumuşacık dana eti ve yoğun aromasıyla dünya mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan beef stroganoff tarifi, şık sunumu ve doyurucu yapısıyla sofralara restoran lezzeti taşıyor.

Özellikle yüksek ateşte mühürlenen etlerin kremsi sosla buluştuğu beef stroganoff tarifi, mantarın eşsiz aroması ve baharatların dengeli uyumuyla her lokmada zengin ve unutulmaz bir tat sunuyor. Yanında tereyağlı makarna, pilav ya da patates püresiyle servis edildiğinde çok daha keyifli hale gelen bu özel tarif, hem günlük akşam yemeklerinde hem de davet sofralarında rahatlıkla tercih edilebilecek gösterişli bir ana yemek alternatifi oluyor. Peki; beef stroganoff nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Benzer Haberler

Pekmezli Aşure Tarifi

03.06.2026Genel

Kiraz Kebabı Tarifi

03.06.2026Genel

Porsiyonluk Tiramisu Pasta Tarifi

03.06.2026Genel

Güveçte Fasulye Tarifi

03.06.2026Genel

Etli Krep Bohçası Tarifi

03.06.2026Genel

Çilekli Muhallebi Tarifi

02.06.2026Genel

Vişneli Kıbrıs Tatlısı Tarifi

02.06.2026Genel

Patates Oturtma Tarifi

02.06.2026Genel

Tam Ölçülü Karnıyarık Tarifi

02.06.2026Genel

Tahinli Ve Tarçınlı Revani Tarifi

02.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş