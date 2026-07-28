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Tavada Hazırlanan Sütlü Patates Tarifi

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Patatesin en lezzetli hallerinden biri olmaya aday bu tarif, yumuşacık dokusu, sütle hazırlanan kıvamlı sosu ve eriyen kaşar peyniriyle sofralara farklı bir lezzet katıyor.

Kısa sürede tek tavada hazırlanan bu pratik yemek, ister ana yemeklerin yanında ister tek başına doyurucu bir alternatif olarak servis edilebilir. Tavada Hazırlanan Sütlü Patates Tarifi, az malzemeyle hazırlanan, her lokması kremamsı kıvamıyla damakta iz bırakan ve ekmek banmadan bitirmesi zor bir lezzet arayanlar için harika bir seçimdir. Peki; sütlü patates nasıl yapılır? İşte sütlü patates tarifi ve malzemeleri...

