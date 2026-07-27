Kat kat açılan yumuşacık hamuru ve tarçın kokulu bol cevizli iç harcıyla hazırlanan tel tel ayrılan cevizli Bursa lokumu tarifi, fırından çıktığı anda yayılan mis gibi kokusuyla çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olmaya aday.

Dışı nar gibi kızaran, içi ise lif lif ayrılan dokusuyla her dilimde zengin bir aroma sunan bu geleneksel tarif, uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla hem misafir sofralarına hem de günlük ikramlara çok yakışıyor. Peki; cevizli Bursa lokumu nasıl yapılır? İşte cevizli Bursa lokumu tarifi ve malzemeleri...