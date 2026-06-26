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Çilekli Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi

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Mevsimin en sevilen meyvelerinden çileğin tazeliği ile damla çikolatanın vazgeçilmez lezzetini bir araya getiren bu kurabiyeler, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla ilk lokmadan itibaren beğeni topluyor.

Fırından yeni çıktığında yayılan tereyağı ve çilek aroması mutfağı sararken, içindeki çikolata parçaları her lokmaya ayrı bir lezzet katıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan çilekli damla çikolatalı kurabiye tarifi, çay saatlerinden özel davetlere kadar her sofraya yakışacak, hem görünümü hem de lezzetiyle tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz nefis bir tatlı alternatifi sunuyor. Peki; çilekli damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? İşte çilekli damla çikolatalı kurabiye tarifi ve malzemeleri...

