Genel 1 dk okunma süresi

Çilekli Muhallebi Tarifi

İçeriği Paylaş

Yumuşacık kıvamı, ferahlatıcı meyve aroması ve hafif lezzetiyle öne çıkan çilekli muhallebi tarifi, özellikle yaz aylarında serinletici bir tatlı alternatifi arayanların favorisi oluyor.

Pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta uzun zaman harcamadan nefis bir sütlü tatlı hazırlamanızı sağlayan çilekli muhallebi tarifi, taze çileklerle birleşen kremamsı dokusuyla hem çocukların hem de tatlı severlerin beğenisini kazanıyor. Peki; çilekli muhallebi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...