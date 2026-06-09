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Dakikalar İçinde Hazır Tavada Brownie Tarifi

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Çikolata severlerin kısa sürede hazırlayabileceği en pratik tatlılardan biri olan tavada brownie tarifi, fırın kullanmadan yumuşacık dokulu ve yoğun çikolatalı bir lezzet elde etmek isteyenler için harika bir alternatiftir.

Az malzemeyle hazırlanan tavada brownie tarifi, özellikle ani tatlı isteklerinde kurtarıcı olurken içindeki eriyen çikolata parçalarıyla her lokmada ayrı bir keyif sunar. Çay ve kahve saatlerine çok yakışan bu tarif, kolay hazırlanışı ve nefis kıvamıyla sık sık yapmak isteyeceğiniz tatlılar arasında yer alacaktır. Peki; tavada brownie nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

