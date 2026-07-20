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Lezzet

El Açması Kavurmalı Açma Börek Tarifi

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İncecik açılan mayalı hamurun, bol kavurmalı ve pazılı iç harçla buluştuğu bu nefis börek, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla sofralara lezzet katıyor.

Kat kat yapısı, uzun süre tazeliğini koruyan hamuru ve doyurucu içeriği sayesinde kahvaltıdan çay saatlerine kadar günün her öğününde keyifle tüketilebiliyor. Geleneksel lezzetleri sevenler için hazırlanan el açması kavurmalı açma börek tarifi, özenle mayalanan hamuru ve zengin iç harcıyla hem misafir sofralarına hem de kalabalık aile buluşmalarına çok yakışacak bir seçenek sunuyor. Peki; el açması kavurmalı açma börek nasıl yapılır? İşte el açması kavurmalı açma börek tarifi ve malzemeleri...


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