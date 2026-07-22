Fırında kızaran ince kabuğu, kaşığa gelen ipeksi dokusu ve süt kokusunu koruyan dengeli kıvamıyla öne çıkan lokanta usulü fırın sütlaç tarifi, geleneksel sütlü tatlıları sevenler için iştah açıcı bir seçenek sunuyor.

Pirinç tanelerinin yumuşaklığıyla yoğunlaşan kıvam, hafif karamelize yüzeyle birleşerek her kaşıkta tanıdık ve sıcak bir lezzet bırakıyor. Toprak kaselerde hazırlanabilen bu tatlı, sade görünümüne rağmen sofrada şık ve özenli bir sunum oluşturuyor. Buzdolabında dinlendirildiğinde kıvamı daha da belirginleşiyor ve ferahlatıcı bir tatlıya dönüşüyor. Peki; lokanta usulü fırın sütlaç nasıl yapılır? İşte lokanta usulü fırın sütlaç tarifi ve malzemeleri...



