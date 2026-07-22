Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Lezzet

Lokanta Usulü Fırın Sütlaç Tarifi

İçeriği Paylaş

Fırında kızaran ince kabuğu, kaşığa gelen ipeksi dokusu ve süt kokusunu koruyan dengeli kıvamıyla öne çıkan lokanta usulü fırın sütlaç tarifi, geleneksel sütlü tatlıları sevenler için iştah açıcı bir seçenek sunuyor.

Pirinç tanelerinin yumuşaklığıyla yoğunlaşan kıvam, hafif karamelize yüzeyle birleşerek her kaşıkta tanıdık ve sıcak bir lezzet bırakıyor. Toprak kaselerde hazırlanabilen bu tatlı, sade görünümüne rağmen sofrada şık ve özenli bir sunum oluşturuyor. Buzdolabında dinlendirildiğinde kıvamı daha da belirginleşiyor ve ferahlatıcı bir tatlıya dönüşüyor. Peki; lokanta usulü fırın sütlaç nasıl yapılır? İşte lokanta usulü fırın sütlaç tarifi ve malzemeleri...


Benzer Haberler

Pişirmeden Hazırlanan Hurmalı Bar Tarifi

22.07.2026Genel

Sütlü Tatlı Sevenlere Kakuleli Reyhanlı Güllaç Tarifi

22.07.2026Genel

Fırında Kuzu Etli Patlıcan Kovalama Tarifi

22.07.2026Genel

Pekmezli Su Muhallebisi Tarifi

21.07.2026Genel

Özel Soslu Greyfurtlu Narlı Salata Tarifi

21.07.2026Genel

Kavrulmuş Aromasıyla Umaç Helvası Tarifi

21.07.2026Genel

Bu Lezzetin Sırrı İç Harcında Gizli! Fıstıklı Zeytinyağlı Kuru Dolma Tarifi

21.07.2026Genel

Tereyağlı Havuçlu Pilav Tarifi

21.07.2026Genel

Çikolatalı Fondan Tarifi

21.07.2026Genel

Dondurucuya Atmalık Sodalı Dilim Börek Tarifi

20.07.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş