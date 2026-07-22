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Lezzet

Yoğurmadan Hazırlanan Kolay Bazlama Tarifi

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Yumuşacık dokusu, kabarık yapısı ve zahmetsiz hazırlanışıyla ev yapımı ekmek lezzetini sofralara taşıyan yoğurmadan hazırlanan kolay bazlama tarifi, uzun süre hamur yoğurmaya vakti olmayanlar için pratik bir alternatif sunuyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, tavada kısa sürede pişerek dışı hafif kızarmış, içi ise pamuk gibi yumuşak bazlamalar elde etmenizi sağlıyor.

Kahvaltılardan çay saatlerine, sandviçlerden ana yemeklerin yanına kadar birçok farklı sunumda keyifle tüketilebilecek bu lezzet, tazeliğini uzun süre koruyan yapısıyla da beğeni topluyor. Peki; yoğurmadan hazırlanan kolay bazlama nasıl yapılır? İşte yoğurmadan hazırlanan kolay bazlama tarifi ve malzemeleri...

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