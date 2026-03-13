Bmag Logo
Galaksimizin kalbindeki tuhaf bulutların sırrı çözüldü

Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A* çevresinde dönen gizemli gaz bulutlarının kaynağı ortaya çıktı. Yeni gözlemler, bulutların dev bir çift yıldız sisteminden kopan maddelerden oluştuğunu gösteriyor.

Galaksimizin merkezinde son derece yoğun bir kütle bulunuyor. Sagittarius A* adı verilen bu süper kütleli kara delik, Samanyolu’nun tam kalbinde yer alıyor. Kütlesi Güneş’in yaklaşık 4,3 milyon katına ulaşıyor. Buna rağmen bu devasa kütle, yalnızca yaklaşık 44 milyon kilometrelik bir alana sıkışmış durumda.

Bu bölge tamamen boş değil. Kara deliğin çevresinde yıldızlar ve gaz bulutları çok yüksek hızlarla hareket ediyor. Güçlü kütleçekimi, bu nesneleri sürekli savuruyor. Özellikle bazı gaz bulutları uzun süredir astronomların dikkatini çekiyor. Bu bulutların nereden geldiği sorusu yıllardır tartışılıyordu.

Yeni bir gaz bulutu daha keşfedildi

Son gözlemler, bu gizemli yapılara bir yenisinin eklendiğini gösterdi. Araştırma ekibi, gözlemleri Very Large Telescope ile yaptı. Bu teleskop, European Southern Observatory tarafından işletiliyor.

Bilim insanları daha önce G1 ve G2 adı verilen iki gaz bulutunu biliyordu. Yeni gözlemler ise üçüncü bir yapı ortaya çıkardı. Bu buluta G2t adı verildi.

Uzun süre boyunca araştırmacılar bu yapıların yalnızca gazdan oluşup oluşmadığını tartıştı. Bazı bilim insanları bulutların içinde gizli bir yıldız olabileceğini düşünüyordu. Yeni veriler bu soruya daha net bir cevap verdi. G1, G2 ve G2t bulutlarının aslında birbirine bağlı yapılar olduğu anlaşıldı.

Araştırma ekibi ayrıca G2t’nin geçmişte G2 bulutunun bir parçası olduğunu düşünüyor. Zaman içinde bu yapı ana buluttan ayrıldı ve bağımsız bir gaz kümesi haline geldi.

Yıldız rüzgarlarının bıraktığı izler

Araştırmacıları en çok şaşırtan detay bulutların hareketi oldu. G1, G2 ve G2t neredeyse aynı yörünge üzerinde dönüyor. Galaksinin merkezindeki karmaşık ortam düşünüldüğünde bu durum tesadüf gibi görünmüyor.

Bilim insanları bulutların aynı hareket modelini paylaştığını ancak yörüngelerinin zamanla biraz döndüğünü belirtiyor. Bu durum, üç yapının aynı kaynaktan kopmuş olabileceğini gösteren güçlü bir işaret olarak görülüyor.

Gizemin arkasında dev bir çift yıldız var

Araştırmacılar bu bulutların kaynağını da belirledi. Bulgular, izlerin IRS 16SW adlı dev bir çift yıldız sistemine ulaştığını gösteriyor.

Bu yıldızlar çok güçlü “yıldız rüzgarları” üretiyor. Bu rüzgarlar yıldızların dış katmanlarından madde koparıp uzaya savuruyor. Kopan maddeler daha sonra kara deliğin çevresinde gaz kümeleri oluşturuyor.

Yıldızlardan fırlayan maddeler her seferinde biraz farklı yönlere gidiyor. Bu durum bulutların yörüngeleri arasındaki küçük farkları açıklıyor. Araştırmacılar bu nedenle G1, G2 ve G2t’nin dev yıldızlardan kopan maddelerin izleri olduğunu düşünüyor.

Samanyolu’nun merkezindeki karmaşık yapı

Çalışmanın sonuçları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı. Araştırma, galaksimizin merkezindeki ortamı anlamak için önemli veriler sunuyor.

Samanyolu’nun kalbi son derece hareketli ve karmaşık bir bölge. Her yeni gözlem, bu bölgedeki yapıların nasıl oluştuğunu biraz daha netleştiriyor. Ancak elde edilen her yeni veri aynı zamanda yeni sorular da ortaya çıkarıyor. Galaksimizin merkezindeki süreçleri anlamak için çalışmalar devam ediyor.

