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Lezzet

Hafif Ve Lezzetli Fırın Sebzeli Fasulye Tarifi

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Yavaş yavaş fırında pişerek kendi suyunu ve aromasını koruyan sebzeler, zeytinyağı ve sarımsağın nefis uyumuyla hafif ama oldukça lezzetli bir yemeğe dönüşüyor.

Fırın sebzeli fasulye tarifi, klasik taze fasulye tariflerinden farklı olarak sebzelerin doğal tatlarını ön plana çıkarırken, hafif karamelize dokusu ve kavrulmuş çam fıstığının kattığı çıtırlıkla sofralara bambaşka bir lezzet kazandırıyor. Sıcak, ılık ya da soğuk olarak servis edilebilen bu pratik tarif; yaz sofralarından davet menülerine kadar pek çok öğüne kolayca uyum sağlıyor. Az malzemeyle hazırlanan, zahmetsiz ama etkileyici bu tarif, özellikle zeytinyağlı yemekleri sevenler için sık sık yapmak isteyeceğiniz seçeneklerden biri olacak. Peki; fırın sebzeli fasulye nasıl yapılır? İşte fırın sebzeli fasulye tarifi ve malzemeleri...


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