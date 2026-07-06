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Lezzet

Tam Kıvamında Vişneli Çikolatalı Kek Tarifi

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Yoğun kakao aromasıyla vişnenin ferahlatıcı ekşi lezzetini bir araya getiren bu nefis kek, yumuşacık dokusu ve zengin içeriğiyle tatlı severlerin favorileri arasına girmeye adaydır.

Vişneli çikolatalı kek tarifi, her lokmada hissedilen çikolata parçaları ve sulu vişneleri sayesinde klasik kek tariflerinden ayrılır. Çay saatlerinden doğum günü kutlamalarına, misafir ikramlarından kahve molalarına kadar pek çok ana eşlik eden bu lezzet, hem şık sunumu hem de dengeli aromasıyla sofralara tatlı bir dokunuş kazandırır. Dinlendikçe lezzeti daha da güzelleşen bu kek, mevsiminde taze vişneyle ya da dondurulmuş vişne kullanılarak yılın her döneminde keyifle hazırlanabilir. Peki; vişneli çikolatalı kek nasıl yapılır? İşte vişneli çikolatalı kek tarifi ve malzemeleri...


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