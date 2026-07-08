Klasik patates salatalarına farklı bir dokunuş kazandırmak isteyenler için hazırlanan hardallı mısırlı patates salatası tarifi, yumuşacık patateslerin, renkli sebzelerin ve ferahlatıcı yoğurtlu sosun uyumunu bir araya getiriyor.

Hardalın kendine has aroması sayesinde zenginleşen bu salata; çay saatlerinden davet sofralarına, mangal menülerinden günlük öğünlere kadar pek çok farklı sunuma eşlik edebilir. Pratik hazırlanışı, doyurucu yapısı ve göz alıcı görünümüyle hem lezzeti hem de sunumuyla sofralarınızın sevilen tariflerinden biri olmaya adaydır. Peki; hardallı mısırlı patates salatası nasıl yapılır? İşte hardallı mısırlı patates salatası tarifi ve malzemeleri...



