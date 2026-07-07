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Pastane Usulü Vişneli Milföy Pasta Tarifi

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Kat kat çıtır milföy hamuru, ipeksi dokulu pastacı kreması ve hafif ekşi aromasıyla denge sağlayan vişne sosunu bir araya getiren vişneli milföy pasta tarifi, hem şık sunumu hem de lezzetiyle çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar her ana yakışıyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tatlı, pratik yapımı ve göz alıcı görünümü sayesinde misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz enfes bir alternatif sunuyor. Doğru pişirme teknikleri ve birkaç küçük püf noktasıyla pastane lezzetini aratmayan, katları çıtır kalırken kreması tam kıvamında olan bu tatlıyı ilk denemede bile başarıyla hazırlayabilirsiniz. Peki; vişneli milföy pasta nasıl yapılır? İşte vişneli milföy pasta tarifi ve malzemeleri...

