Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe mart ayında açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Merkezi yönetim bütçesi, martta 229 milyar 872 milyon lira, ocak-mart döneminde de 420 milyar 49 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,6 artarak 1 trilyon 230 milyar 545 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 42,1 yükselerek 1 trilyon 460 milyar 416 milyon liraya ulaştı.
Benzer Haberler
Darphane verileri açıklandı: İlk çeyreğin şampiyonu hangi altın çeşidi oldu?
15.04.2026Genel
Borsada spor şirketleri yatırımcısını üzdü: İlk çeyreğin bilançosu negatif
15.04.2026Genel
ABD-İran arasındaki tansiyonun düşmesi etkili oldu: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 27 Şubat'tan beri en düşük seviyede
15.04.2026Genel
Türkiye'nin lojistik üs olma konumu güçleniyor: Dünya Bankası'yla İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi anlaşması
15.04.2026Genel