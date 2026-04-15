Genel 1 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe mart ayında açık verdi

İçeriği Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Merkezi yönetim bütçesi, martta 229 milyar 872 milyon lira, ocak-mart döneminde de 420 milyar 49 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,6 artarak 1 trilyon 230 milyar 545 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 42,1 yükselerek 1 trilyon 460 milyar 416 milyon liraya ulaştı.