Türk otomotiv sektörü rekor kırdı: İhracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünün 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını gördüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca Türkiye’nin motorlu taşıt üretiminde dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer aldığını vurguladı.
