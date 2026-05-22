İlk çeyrek bilançoları ne anlatıyor? İkinci çeyrek için ne öngörülüyor?

İlk çeyrek bilançolarında; dezenflasyonun yavaş seyretmesi kaynaklı faiz indirimlerinin duraksaması, zayıf talep, artan ertelenmiş vergi giderleri ve finansmana erişim sorunu öne çıkan unsurlar oldu. Savaşın etkilerinin ikinci çeyrek finansallarında açıkça hissedileceğini öngören Pusula Yatırım Yatırım Danışmanı ve Strateji Direktörü Volkan Dükkancık, ikinci çeyrek için daha karamsar bir tablo çiziyor.

Ortadoğu kaynaklı belirsizliklerin uzaması, Hürmüz Boğazı’na ilişkin arz risklerinin daha kalıcı algılanması, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması ve tüketici fiyatlarının yukarı yönlü bir eğilim sergilemesi enflasyon görünümünü yeniden bozarak iyimser fiyatlamaları zayıflattı. Ayrıca enerji fiyatlarındaki yüksek seyir yalnızca kısa vadeli maliyet baskısı yaratmakla kalmayıp aynı zamanda piyasaların para politikası patikasına ilişkin varsayımlarını yeniden gözden geçirmesine de neden oldu.