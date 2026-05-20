TCMB verileri açıkladı: Konut fiyatlarındaki yükseliş sürdü, reel kayıp devam ediyor
TCMB verilerine göre konut fiyatları nisanda aylık yüzde 1,8, yıllık ise yüzde 26,6 artış kaydederken, enflasyondan arındırılmış verilere göre konut fiyatlarında reel bazda yüzde 4,3 düşüş yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 4,3 oranında azaldı.
