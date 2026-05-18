Tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Mart 2025 sonrası en yüksek seviyesini kaydetti.

2026 yılı Mayıs ayına ait tüketici güven endeksi verileri yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 oldu.