Közlenmiş patlıcanın yumuşak dokusu ve tereyağında kavrulan etin yoğun aromasıyla hazırlanan kavurmalı beğendi tarifi, özel sofralarda sıkça tercih edilen klasik ana yemeklerden biri olur.

Sütlü ve kaşarlı beğendiyle birleşen lokum kıvamındaki et kavurma, ortaya oldukça doyurucu ve dengeli bir lezzet çıkarır. Özellikle pilav eşliğinde servis edilen kavurmalı beğendi tarifi, şık sunumu ve güçlü aroması sayesinde davet sofralarından aile yemeklerine kadar farklı sunumlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Köz patlıcanın hafif isli aroması ve etin yoğun lezzeti bir araya geldiğinde sofralarda restoran sunumlarını aratmayan doyurucu bir ana yemek ortaya çıkar. Peki; kavurmalı beğendi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...