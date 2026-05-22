Zeytinyağlı sebzeler ve nohutla hazırlanan nohutlu enginar çanağı tarifi, hafif yapısı ve şık sunumuyla özellikle bahar ve yaz sofralarında sıkça tercih edilen lezzetlerden biri olur.

Enginarın kendine özgü aroması; nohut, havuç ve limonlu sebzelerle birleştiğinde ortaya oldukça dengeli ve ferah bir tat çıkar. Soğuk şekilde servis edilen nohutlu enginar çanağı tarifi, hem doyurucu içeriği hem de renkli görünümü sayesinde zeytinyağlı tarifler arasında dikkat çeken seçeneklerden biri haline gelir. Dereotu ve zeytinyağıyla tamamlanan bu lezzet, hafif ama aroması güçlü yemeklerden hoşlananlar için sofralarda şık ve dengeli bir alternatif oluşturur. Peki; nohutlu enginar çanağı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...