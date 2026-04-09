Bilim & Teknoloji
1 dk okunma süresi
Atlas

Kaya sanatının bilinen en eski örneği

El silueti, mineral analizlerine göre en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihleniyor.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir kireçtaşı mağarasında keşfedilen kırmızı pigmentle oluşturulmuş el silueti, mineral analizlerine göre en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihlenerek bilinen en eski mağara resmi oldu.

Parmak uçları inceltilmiş biçimde tasvir edilen ve pençeyi andıran formuyla dikkat çeken el izi, erken dönem insan topluluklarının yalnızca hayatta kalma becerilerine değil, sembolik düşünce ve sanatsal ifade yeteneğine de sahip olduğunu gösteriyor.

Keşif, Güneydoğu Asya’nın insanlığın erken kültürel tarihinin önemli merkezlerinden biri olduğunu ortaya koyması açısından da önemli.

