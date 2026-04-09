Kaya sanatının bilinen en eski örneği

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir kireçtaşı mağarasında keşfedilen kırmızı pigmentle oluşturulmuş el silueti, mineral analizlerine göre en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihlenerek bilinen en eski mağara resmi oldu.

Parmak uçları inceltilmiş biçimde tasvir edilen ve pençeyi andıran formuyla dikkat çeken el izi, erken dönem insan topluluklarının yalnızca hayatta kalma becerilerine değil, sembolik düşünce ve sanatsal ifade yeteneğine de sahip olduğunu gösteriyor.