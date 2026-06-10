Meyvenin doğal aroması ile kıtır tart hamurunun mükemmel uyumunu bir araya getiren kayısılı tart tarifi, hem görünümü hem de lezzetiyle tatlı sofralarının en sevilen seçeneklerinden biri olmaya adaydır.

Yumuşacık kayısı dilimlerinin hafif tereyağlı hamur üzerinde pişerek oluşturduğu eşsiz doku sayesinde kayısılı tart tarifi, yaz aylarında taze meyvelerle hazırlayabileceğiniz şık ve lezzetli bir ikram alternatifi sunar. Çay saatlerinden özel davetlere kadar pek çok farklı sunumda tercih edilebilen bu tart, meyvenin ferahlatıcı tadını çıtır hamurla buluşturarak her dilimde dengeli ve keyifli bir lezzet deneyimi yaşatır. Üzerine serpilecek pudra şekeri veya yanında sunulacak bir top dondurma ile çok daha etkileyici bir sunuma dönüşebilir. Peki; kayısılı tart nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...



