Milli Muharip Uçak KAAN için önemli imza: Tedarik sözleşmesi imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organizasyonuyla, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, KAAN tedarik sözleşmesine SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.