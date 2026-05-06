Milli Muharip Uçak KAAN için önemli imza: Tedarik sözleşmesi imzalandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organizasyonuyla, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, KAAN tedarik sözleşmesine SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.
Benzer Haberler
OpenAI davasında gerilim tırmanıyor! Brockman’dan Musk hakkında şok ifade: Bana vuracağını sandım
06.05.2026Genel
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni adım: Havalimanlarında dijital dönem başladı
06.05.2026Genel
Bakan Şimşek: "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz"
04.05.2026Genel
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?
04.05.2026Genel