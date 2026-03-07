Milyonlarca emekli merakla bekliyor: Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte konuşulan rakamlar ve ayrıntılar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye tutarında artış olup olmayacağını ve ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler hesaplara ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı’na iki haftadan az bir süre kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Benzer Haberler
EGM'den APP Plaka uyarısı: APP plaka nedir, nasıl anlaşılır, cezası ne kadar?
07.03.2026Genel
Orta Doğu’daki gerilim enerji piyasalarını sarstı: Avrupa’da yeni kriz endişesi
06.03.2026Genel
TÜİK açıkladı: 2025’te kadınların istihdama katılım oranı ne kadar oldu?
06.03.2026Genel
Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı: Trafik Ümit Burnu’na kayıyor
05.03.2026Genel