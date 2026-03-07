Bmag Logo
Milyonlarca emekli merakla bekliyor: Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte konuşulan rakamlar ve ayrıntılar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye tutarında artış olup olmayacağını ve ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler hesaplara ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’na iki haftadan az bir süre kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

