Orta Doğu’daki gerilim enerji piyasalarını sarstı: Avrupa’da yeni kriz endişesi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu’da artan gerilim, küresel enerji arzına ilişkin riskleri artırırken Avrupa’da yeni bir enerji krizi endişesini gündeme getirdi.

Bölgedeki askeri gerilim, Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji arzını çeşitlendirmeye çalışan Avrupa’yı yeniden ciddi bir tedarik riskiyle karşı karşıya bıraktı.

