MONSTA X’ten samimi itiraflar: En çok kim uyur, en komik kim?
En çok telefonuyla ilgilenen kim?
I.M: Minhyuk. İnternette kendisini çok aratıyor.
Shownu: Hyungwon.
Wonho: Hyungwon ve Shownu. Oyun oynuyorlar ve internette fazla takılıyorlar.
Minhyuk: Wonho. Her zaman fitness ekipmanlarına bakıyor.
Kihyun: Minhyuk ve Hyungwon.
Hyungwon: Oyun oynamak, müzik dinlemek ya da videolara bakmak için hepimiz telefonlarımızla uzun zaman geçiriyoruz.
Jooheon: Muhtemelen ben.
En çok kim uyur?
Minhyuk: Hyungwon. O zamanının yarısını uyuyarak geçiriyor.
Kihyun: Hyungwon!
Hyungwon: Ben. Çok fazla uyuyorum.
Jooheon: Hyungwon.
I.M: Minhyuk ve Hyungwon.
Shownu: Kesinlikle Hyungwon.
Wonho: Hyungwon. Çok uyur ve ayrıca geç uyur.
Kimin hazırlanması en uzun sürüyor?
Wonho: Hyungwon. En son o duş alır ve görünüşüne karar vermek için bir sürü kıyafet dener.
Minhyuk: Wonho. Her zaman geç kalır. Biz giderken yanında bir sürü şey getiriyor.
Kihyun: Ya ben ya da Hyungwon.
Hyungwon: Wonho. Gitmeden önce çok fazla bir şeyler topluyor.
Jooheon: Sanırım Wonho olabilir.
I.M: Kihyun.
Shownu: Jooheon.
En çekici olan kim?
Kihyun: Jooheon ve Minhyuk! Onlar çok çekici.
Hyungwon: Jooheon. Çok fazla yeteneği var.
Jooheon: Minhyuk. O çok büyüleyici!
I.M: Minhyuk. Onun çekiciliği sonsuz. Onu ne kadar çok tanırsanız, o kadar bayılırsınız.
Shownu: Wonho. Çeşitli çekici yönleri var.
Wonho: Kihyun. O çok tatlı!
Minhyuk: I.M. Bazı cool yönleri var.
En komiğiniz hanginiz?
Hyungwon: Jooheon. Birçok yeteneği var ve insanları taklit etmek konusunda çok iyi.
Jooheon: Hyungwon!
I.M: Wonho.
Shownu: Minhyuk.
Wonho: Kesinlikle Jooheon.
Minhyuk: Jooheon. Sadece suratına bakmak bile beni güldürüyor.
Kihyun: Jooheon?!
Aranızda en dağınık olan kim?
Shownu: Hmm.. Sanırım hepimiz çok düzenliyiz.
Wonho: Hyungwon, haha!
Minhyuk: Bugünlerde dağınık kimse yok.
Kihyun: Bence Wonho.
Hyungwon: Kimsenin dağınık olduğunu düşünmüyorum.
Jooheon: Wonho.
I.M: Minhyuk.
En uzun mesajı kim yazıyor?
Jooheon: I.M en uzun mesaj atanın ben olduğumu söylüyor.
I.M: Jooheon!
Shownu: Belki Kihyun.
Wonho: Ben. Her zaman bir açıklama yaparım.
Minhyuk: Kihyun! O çok mantıklı.
Kihyun: Wonho!
Hyungwon: Hepimizin aynı uzunlukta yazdığını düşünüyorum.