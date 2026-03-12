MONSTA X’ten samimi itiraflar: En çok kim uyur, en komik kim?

MONSTA X üyeleri neredeyse 7/24 birlikte vakit geçiriyor. Peki birbirleri hakkında gerçekten ne düşünüyorlar? En çok kim uyuyor, en komik kim, en çok telefonuyla ilgilenen kim? Üyeler, grup arkadaşlarıyla ilgili en eğlenceli ve samimi itiraflarını paylaşıyor.

I.M: Minhyuk. İnternette kendisini çok aratıyor.

En çok telefonuyla ilgilenen kim?

Shownu: Hyungwon.

Wonho: Hyungwon ve Shownu. Oyun oynuyorlar ve internette fazla takılıyorlar.

Minhyuk: Wonho. Her zaman fitness ekipmanlarına bakıyor.

Kihyun: Minhyuk ve Hyungwon.

Hyungwon: Oyun oynamak, müzik dinlemek ya da videolara bakmak için hepimiz telefonlarımızla uzun zaman geçiriyoruz.

Jooheon: Muhtemelen ben.

En çok kim uyur?

Minhyuk: Hyungwon. O zamanının yarısını uyuyarak geçiriyor.

Kihyun: Hyungwon!

Hyungwon: Ben. Çok fazla uyuyorum.

Jooheon: Hyungwon.

I.M: Minhyuk ve Hyungwon.

Shownu: Kesinlikle Hyungwon.

Wonho: Hyungwon. Çok uyur ve ayrıca geç uyur.

Kimin hazırlanması en uzun sürüyor?

Wonho: Hyungwon. En son o duş alır ve görünüşüne karar vermek için bir sürü kıyafet dener.

Minhyuk: Wonho. Her zaman geç kalır. Biz giderken yanında bir sürü şey getiriyor.

Kihyun: Ya ben ya da Hyungwon.

Hyungwon: Wonho. Gitmeden önce çok fazla bir şeyler topluyor.

Jooheon: Sanırım Wonho olabilir.

I.M: Kihyun.

Shownu: Jooheon.

En çekici olan kim?

Kihyun: Jooheon ve Minhyuk! Onlar çok çekici.

Hyungwon: Jooheon. Çok fazla yeteneği var.

Jooheon: Minhyuk. O çok büyüleyici!

I.M: Minhyuk. Onun çekiciliği sonsuz. Onu ne kadar çok tanırsanız, o kadar bayılırsınız.

Shownu: Wonho. Çeşitli çekici yönleri var.

Wonho: Kihyun. O çok tatlı!

Minhyuk: I.M. Bazı cool yönleri var.

En komiğiniz hanginiz?

Hyungwon: Jooheon. Birçok yeteneği var ve insanları taklit etmek konusunda çok iyi.

Jooheon: Hyungwon!

I.M: Wonho.

Shownu: Minhyuk.

Wonho: Kesinlikle Jooheon.

Minhyuk: Jooheon. Sadece suratına bakmak bile beni güldürüyor.

Kihyun: Jooheon?!

Aranızda en dağınık olan kim?

Shownu: Hmm.. Sanırım hepimiz çok düzenliyiz.

Wonho: Hyungwon, haha!

Minhyuk: Bugünlerde dağınık kimse yok.

Kihyun: Bence Wonho.

Hyungwon: Kimsenin dağınık olduğunu düşünmüyorum.

Jooheon: Wonho.

I.M: Minhyuk.

En uzun mesajı kim yazıyor?

Jooheon: I.M en uzun mesaj atanın ben olduğumu söylüyor.

I.M: Jooheon!

Shownu: Belki Kihyun.

Wonho: Ben. Her zaman bir açıklama yaparım.

Minhyuk: Kihyun! O çok mantıklı.

Kihyun: Wonho!

Hyungwon: Hepimizin aynı uzunlukta yazdığını düşünüyorum.