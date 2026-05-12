Pera Palas’ta edebiyat gecesi: 72. Sait Faik Ödülleri açıklandı

72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kazananı belli oldu. Başak Arslan ilk kitabıyla büyük ödülü alırken, Doğan Hızlan Özel Ödülü Vecdi Çıracıoğlu’na verildi.

Kazananlar, 11 Mayıs’ta İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nde düzenlenen törende açıklandı. Edebiyat, yayıncılık ve kültür dünyasından birçok isim geceye katıldı. Başak Arslan ödülünü Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç’ten aldı. Vecdi Çıracıoğlu’na ise ödülünü Doğan Hızlan verdi.

Türk edebiyatının en köklü ödüllerinden biri olan Sait Faik Hikâye Armağanı bu yıl 72. kez sahiplerini buldu. 2025’te rekor başvuru alan yarışmada Başak Arslan, Sardunyalar Güneşe Bayılır adlı ilk kitabıyla ödülün sahibi oldu. Doğan Hızlan Özel Ödülü ise Vecdi Çıracıoğlu’nun Maviden-Deniz Güzeldir kitabına verildi.

Bu yılın kazanan kitapları

Seçici kurul, Başak Arslan’ın Sardunyalar Güneşe Bayılır kitabını aile ilişkilerine odaklanan yapısı, sade dili ve kurduğu atmosfer nedeniyle öne çıkardı. Kitap, Arslan’ın yayımlanan ilk eseri olmasına rağmen yılın en dikkat çeken öykü kitapları arasına girdi.

Doğan Hızlan adına geçen yıl başlatılan özel ödül ise bu yıl Vecdi Çıracıoğlu’na verildi. Maviden-Deniz Güzeldir, Rumelikavağı’ndaki balıkçıların yaşamını merkeze alıyor.

Rekor başvuru dikkat çekti

Bu yıl yarışmaya 190 öykü kitabı başvurdu. Bu sayı, ödül tarihindeki en yüksek katılımlardan biri oldu. Törende konuşan Adnan Bali, artan başvuru sayısını edebiyat üretiminin sürdüğünün işareti olarak değerlendirdi. Bali ayrıca Türkiye’de kitap okunmadığı yönündeki yaygın söylemi de eleştirdi.

Sait Faik’in mirası sürüyor

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Sait Faik’in eser gelirlerinin uzun yıllardır öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını hatırlattı. Telif hakları serbest kalmış olsa da yayınevleri gelirleri Darüşşafaka’ya aktarmayı sürdürüyor.

Başak Arslan’dan ilk kitapla büyük çıkış

1979 Ankara doğumlu Başak Arslan, çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan öykülerinin ardından ilk kitabıyla bu önemli ödülü kazandı. Arslan, konuşmasında ödülü bir “varış” değil, yazmaya devam etmesi için güçlü bir işaret olarak gördüğünü söyledi.

Deneyimli bir isim: Vecdi Çıracıoğlu

1953 Bursa doğumlu Vecdi Çıracıoğlu ise uzun yıllardır edebiyat dünyasında üretim yapan bir isim. Roman, öykü, biyografi ve çocuk kitaplarıyla geniş bir külliyat oluşturan yazar, yeni ödülüyle kariyerine bir yenisini daha ekledi.

70 yılı aşan güçlü gelenek

1955’te Makbule Abasıyanık tarafından kurulan ödül, 1964’ten bu yana Darüşşafaka tarafından veriliyor. Sait Faik’in anısını yaşatmayı amaçlayan armağan, Türkiye’de öykücülüğün en önemli ölçütlerinden biri olmayı sürdürüyor.



