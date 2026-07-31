Dışı altın renginde kızaran, içi eriyen peynirle dolu bu nefis lezzet, kısa sürede hazırlanan hamuru sayesinde kahvaltıdan çay saatine kadar günün her anına uyum sağlıyor.

Peynir dolgulu pratik pişi tarifi, yumuşacık dokusu ve doyurucu iç harcıyla hem evde ekmek alternatifi arayanlar hem de hızlıca sıcak bir atıştırmalık hazırlamak isteyenler için kolayca uygulayabileceğiniz, herkesin beğenisini kazanacak bir seçenek sunuyor. Peki; pişi nasıl yapılır? İşte pişi tarifi ve malzemeleri...