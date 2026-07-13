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Lezzet

Pratik Kalem Böreği Tarifi

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Çıtır dış yüzeyi ve bol peynirli yumuşacık iç harcıyla her lokmada iştah açan kalem böreği tarifi, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her anına yakışan pratik ve lezzetli bir seçenektir.

Hazır yufkayla kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde mutfakta fazla vakit harcamadan nefis börekler yapabilir, sıcak sıcak servis ederek sevdiklerinize çıtır dokusuyla unutulmaz bir lezzet sunabilirsiniz. Peki; kalem böreği nasıl yapılır? İşte kalem böreği tarifi ve malzemeleri...


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