Kahvaltıdan hafif akşam öğünlerine kadar günün her anına yakışan bu pratik tarif, çıtır ekmek, sulu domates, yumuşacık peynir ve kaliteli zeytinyağının mükemmel uyumunu bir araya getiriyor.

Az malzemeyle kısa sürede hazırlanmasına rağmen lezzetiyle sofraların yıldızı olmaya aday olan bu tarif, aromatik baharatların da dokunuşuyla çok daha özel bir hale geliyor. Hem doyurucu hem de zahmetsiz bir alternatif arıyorsanız, zeytinyağlı domatesli peynirli tava tostu tarifi tam da aradığınız lezzet olabilir. Peki; zeytinyağlı domatesli peynirli tava tostu nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı domatesli peynirli tava tostu tarifi ve malzemeleri...



