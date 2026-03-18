Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, bayram süresince uygulanacak düzenleme netlik kazandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlerin, bu gece saat 00.00’dan itibaren başlayarak 22 Mart Pazar günü sonuna kadar ücretsiz olacağı açıklandı.