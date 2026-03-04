Bmag Logo
Rolls-Royce’un cesur alter egosu Black Badge 10 yaşında

Rolls-Royce Motor Cars, 2016’daki lansmanının ardından Black Badge’in 10. yılını kutluyor.

Rolls-Royce, kuruluşundan bu yana yalnızca zarafet, kusursuz işçilik ve üstün mühendislikle değil aynı zamanda bireyselliği, özgünlüğü ve kalıplara meydan okuyan cesur yaklaşımıyla tanımlanıyor. Farklı yaşam hikayelerine sahip olmalarına rağmen, Sir Henry Royce ve The Hon. Charles Stewart Rolls, mükemmelliğe ulaşma hedefiyle kendi koşullarının sınırlarını aşmayı seçen iki öncü isim olarak öne çıktı.

Henry Royce, yoksulluk, hastalık ve sınırlı eğitim imkanlarına rağmen dünyanın en saygın mühendislerinden biri haline gelerek, medyanın “Dünyanın en iyi otomobilleri” olarak nitelendirdiği modelleri hayata geçirip başarılarıyla şövalyelik unvanına layık görüldü. Charles Rolls, aristokrat bir ailede doğdu ve Cambridge Üniversitesi’nde eğitim aldı. Ayrıcalıklarla dolu bir yaşam sürebilecekken, erken dönem motor sporları ve havacılığın tehlike ve disiplinini seçerek her iki alanda da öncü bir isim oldu. Bugün her iki isim de “alışılmış kalıpları sorgulayan vizyonerler” olarak anılıyor.

Kendini ifade etme ve yaratıcı meydan okuma ruhu, o günden bu yana Rolls-Royce’un DNA’sının vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Bu ruh, markanın alter egosu olan Black Badge’de en çağdaş ve güçlü ifadesini buldu.

