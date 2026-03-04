Rolls-Royce’un cesur alter egosu Black Badge 10 yaşında

Önceki modeller bu karanlık estetiğin izlerini taşısa da Black Badge’in ruhu tek ve ikonik bir otomobilde hayat buluyor. 1964 yılında The Beatles, A Hard Day’s Night albümünü yayımlayarak dünyanın en ünlü grubu olma konumunu pekiştirdi. Aynı yılın Aralık ayında, John Lennon, Maidenhead’deki R. S. Mead’den yeni bir Rolls-Royce Phantom V siparişi verdi. Aracın içinden dışına kadar tamamen siyah olmasını talep eden Lennon, genellikle krom veya paslanmaz çelikle kaplanan tüm parlak detayların da siyah olarak uygulanmasını istedi. Mulliner Park Ward karoseri atölyeleri tarafından üretilen Phantom V, tamponları ve jant kapakları da dahil olmak üzere derin parlak siyah renkte teslim edildi. Yalnızca Pantheon ızgarası ve Spirit of Ecstasy krom olarak kaldı. Lennon, 1965 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda bu tercihini şöyle açıkladı: “Geç saatte eve döndüğünüzde bunun ne kadar işe yaradığını anlarsınız. Gün ışığında eve dönüyor olsanız bile aracın içi karanlık kalır. Tüm camları kapatırsınız ve hala kulübün içindeymiş gibi hissedersiniz.”

İç mekânda arka bölüm siyah Bedford cord kumaş ve siyah naylon halılarla döşenirken, ön bölümde siyah deri kullanıldı. Araç, radyo ve Perdio Portarma televizyon için elektrikli antenlerle donatılırken, yedi parçadan oluşan özel tasarım siyah bagaj setiyle de dikkat çekiyordu.

Araçta ayrıca arka kapılar, sabit yan camlar, arka cam ve bölme camında koyulaştırılmış, yansıtıcı Triplex Deeplight camlar kullanıldı. Bu camlar, gündüz saatlerinde dahi aracın iç mekanının karanlık kalmasını sağlarken, dış dünyayla görsel teması büyük ölçüde keserek yolculuğu tamamen mahrem ve izole bir deneyime dönüştürüyordu. Plak çalar, buzdolabı, telefon ve hatta açılır yatak gibi donanımlara dair anlatılar da bulunuyor; ancak bu unsurların bir bölümünün araca teslimat sonrasında eklenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Sıradışı yaklaşımından ödün vermeyen ve benzersiz karakterini açıkça ortaya koyan bu otomobil, bugün Black Badge ruhunun ilham kaynağı olarak kabul ediliyor.



