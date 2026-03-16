Şubatta en çok hangi marka otomobillerin trafiğe kaydı yaptırıldı?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'i Renault, yüzde 11'i Toyota, yüzde 7,2'si Volkswagen ve yüzde 5,9'u Hyundai markalarından oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.