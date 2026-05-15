TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi: Yıl sonu tahmini yüzde 28’i aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayına ait piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.