TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi: Yıl sonu tahmini yüzde 28’i aştı

TCMB’nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu. Ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27,53’ten yüzde 28,94 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayına ait piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.

