TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi: Yıl sonu tahmini yüzde 28’i aştı
TCMB’nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu. Ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27,53’ten yüzde 28,94 seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayına ait piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.
Benzer Haberler
Merkez Bankası rezervleri yeniden yükseldi
14.05.2026Genel
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı! Tahminler yukarı yönlü güncellendi
14.05.2026Genel
TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
14.05.2026Genel
Yapay zekalı gözlüklerde "Gizli Kayıt" krizi: Akıllı gözlükler "Özel Hayatın İhlali" mi?
13.05.2026Genel