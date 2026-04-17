Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu arttı: 173,5 milyar dolara çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ait kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, 28 milyon ABD doları artarak Şubat ayı itibarıyla 173,5 milyar ABD doları olarak açıklandı.
