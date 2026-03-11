Bmag Logo
Yeni trend 'her şeyi aynı anda yap': Wellnessmaxxing sağlıklı yaşam tutkusu mu, yoksa modern bir takıntı mı?

Sosyal medya akışınızda mutlaka görmüşsünüzdür: Sabah 5’te uyanıp buz dolu bir kovaya giren, ardından matcha çayı eşliğinde günlük tutan, pilates sonrası kolajenli smoothie’sini yudumlayan ve tüm bunları yaparken sanki hiç yorulmamış gibi ışıldayan o profil... İşte bu, internetin yeni gözdesi: Wellnessmaxxing.

"Clean Girl" estetiğinin disiplinle, "Messy Girl" kaosunun ise verimlilikle birleştiği 'Wellnessmaxxing' akımı; sağlığı, güzelliği ve ruhsal huzuru birer "proje" gibi yönetmeyi teklif ediyor.

Peki, her şeyi aynı anda mükemmel yapma çabası bizi gerçekten iyileştiriyor mu, yoksa daha mı çok yoruyor?

