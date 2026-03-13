Genel 1 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

Pilates kilo vermede etkili mi? Pilatesle kilo vermeyi hızlandıracak 3 ipucu

Pilates, genellikle esneklik, duruş bozukluklarını giderme ve sıkılaşma ile anılan bir disiplin olsa da, kilo verme sürecindeki rolü hala en çok merak edilen konuların başında geliyor...

Kilo verme denilince akla gelen ilk şey genellikle yüksek tempolu kardiyo egzersizleri olur. Ancak pilates, vücut kompozisyonunu değiştirmede gizli bir kahramandır. Pilatesin kilo verme sürecine olan katkısını şu başlıklarla özetleyebiliriz...

1. Kas Kütlesi ve Metabolizma İlişkisi Pilates, vücuttaki derin kas gruplarını hedefler. Kas dokusu, dinlenme halindeyken bile yağ dokusundan daha fazla kalori yakar. Pilates ile inşa ettiğiniz "uzun ve yağsız" kaslar, bazal metabolizma hızınızı artırarak gün içinde daha fazla enerji harcamanıza yardımcı olur. 2. Bölgesel İncelme ve Sıkılaşma Pilates yapan birçok kişinin tartıdaki rakam değişmese bile "zayıflamış" görünmesinin sebebi sıkılaşmadır. Özellikle karın, bel ve kalça bölgesindeki kasların güçlenmesi, vücudun daha ince ve dik görünmesini sağlar. Bu, aslında bir "yeniden şekillenme" sürecidir. 3. Mat Pilates mi, Reformer mı? Kilo verme odaklı bir programda Reformer Pilates (aletli pilates), direnç yayları sayesinde kasları daha fazla zorladığı için kalori yakımını bir miktar daha artırabilir. Ancak her iki tür de doğru uygulandığında vücudu forma sokar. Pilatesle Kilo Vermeyi Hızlandıracak 3 İpucu Devamlılık Esastır: Haftada en az 2-3 gün düzenli uygulama yapmadan kalıcı bir değişim beklemek zordur. Beslenme ile Destekleyin: Hiçbir egzersiz, kötü bir beslenme düzenini telafi edemez. Pilatesle kazandığınız kasları protein ağırlıklı ve dengeli bir diyetle besleyin. Tempo Ekleyin: Eğer hedefiniz hızlı kilo vermekse, pilates derslerinizin arasına nabzınızı yükseltecek küçük sıçrama (jumping) hareketleri ekleyen "Power Pilates" veya "Cardio Pilates" derslerini tercih edin.

Pilates, size bir gecede 10 kilo verdirmeyebilir ancak size daha sıkı, daha dik ve daha sağlıklı bir vücut vaat eder. Tartıdaki rakamlara takılmak yerine, aynadaki yansımanıza ve kıyafetlerinizin üzerinizdeki duruşuna odaklandığınızda, pilatesin gerçek etkisini göreceksiniz.