1 Nisan'da denetimler başlıyor: Standart Plaka ile APP Plaka nasıl ayırt edilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, resmi mühür ve güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların geçerli olduğunu belirterek, "Harf ve rakam kalınlığı nedeniyle vatandaşlarımız şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin." dedi.

Trafik Başkanı Mutlu, Konya Yolu'ndaki trafik kontrol noktasında, standart dışı (APP) plakaların yasal plakalarla karıştırılmaması için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.