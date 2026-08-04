Fırın kullanmadan, kısa sürede hazırlayıp buzdolabına kaldırabileceğiniz bu hafif tatlı; kremamsı dokusu, kıtır tabanı ve meyveli sosuyla her kaşıkta ferah bir lezzet sunuyor.

10 dakikada dolaba giren yaz tatlısı tarifi, pratik hazırlanışı sayesinde yoğun günlerde bile zahmetsizce yapabileceğiniz, dinlendikçe kıvamı daha da güzelleşen nefis bir alternatif oluşturuyor. Gösterişli sunumu ve dengeli lezzetiyle hem günlük tatlı ihtiyacını karşılayan hem de misafir sofralarında beğeni toplayan bu tarif, serin servis edildiğinde çok daha keyifli bir tatlı deneyimi yaşatıyor. Peki; yaz tatlısı nasıl yapılır? İşte yaz tatlısı tarifi ve malzemeleri...