Genel 1 dk okunma süresi

Dağılmayan Tam Kıvamında Elmalı Turta Tarifi

İçeriği Paylaş

Dışı kıyır kıyır hamuru, içi ise tarçın kokulu bol elmalı harcıyla hazırlanan bu nefis tatlı, çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar her ana çok yakışıyor.

Dağılmayan tam kıvamında elmalı turta tarifi, kolay şekil alan hamuru ve piştikten sonra formunu koruyan yapısıyla hem lezzeti hem de şık sunumuyla beğeni topluyor. Her diliminde yoğun elma aroması ve ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan bu turta, ev yapımı tatlı sevenlerin tarif defterinde uzun yıllar yer alacak klasiklerden biri olmaya aday. Peki; elmalı turta nasıl yapılır? İşte elmalı turta tarifi ve malzemeleri...

