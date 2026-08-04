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Tek Hamurdan 3 Farklı Hamur İşi Tarifi

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Tek bir hamur hazırlayarak hem zamandan tasarruf etmek hem de sofralarınıza birbirinden farklı lezzetler eklemek istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Yumuşacık dokusu, kolay şekil alan yapısı ve uzun süre tazeliğini koruyan kıvamıyla tek hamurdan 3 farklı hamur işi tarifi, ister kahvaltıda ister çay saatlerinde ister ev yapımı hamburger ekmeği olarak gönül rahatlığıyla değerlendirebileceğiniz pratik bir seçenek sunuyor. Aynı hamurdan sandviç ekmeği, peynirli poğaça ve hamburger ekmeği hazırlayarak tek seferde farklı ihtiyaçlara cevap verebilir, mutfakta geçirdiğiniz zamanı en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki; tek hamurdan 3 farklı hamur i̇şi nasıl yapılır? İşte tek hamurdan 3 farklı hamur i̇şi tarifi ve malzemeleri...

