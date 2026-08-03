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Lezzet

Gece Mayalanan Focaccia Tarifi

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Uzun mayalanma sayesinde içi yumuşacık, dışı hafif çıtır bir dokuya kavuşan bu İtalyan ekmeği, zahmetsiz hazırlanışıyla mutfakta büyük kolaylık sağlar.

Gece mayalanan focaccia tarifi, akşamdan hazırlanan hamurun sabaha kadar lezzetini geliştirerek daha aromatik ve gözenekli bir kıvam kazanmasını sağlar. Üzerini dilediğiniz sebzeler, zeytinler ve peynirlerle zenginleştirebileceğiniz bu tarif; kahvaltıdan akşam yemeklerine, davet sofralarından çay saatlerine kadar her öğünde keyifle tüketebileceğiniz nefis bir seçenektir. Peki; focaccia nasıl yapılır? İşte focaccia tarifi ve malzemeleri...


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