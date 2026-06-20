Ağızda Dağılan Kadayıflı Tahinli Kurabiye Tarifi

Çıtır çıtır dokusu, tahinin kendine özgü aroması ve kavrulmuş kadayıfın verdiği lezzetle bu kurabiyeler çay saatlerinin en sevilen eşlikçilerinden biri olmaya aday.

Kadayıflı tahinli kurabiye tarifi, ağızda dağılan yapısı ve uzun süre tazeliğini koruyan kıvamıyla hem günlük ikramlar hem de misafir sofraları için ideal bir seçenektir. İçerisindeki ceviz ve tahin sayesinde her lokmada zengin bir tat sunarken, pratik hazırlanışıyla da mutfakta fazla zaman harcamadan nefis sonuçlar elde etmenizi sağlar. Fırından çıktıktan sonra soğudukça kıvamı daha da oturan bu kurabiyeler, kahve ve çay eşliğinde keyifle tüketilebilir. Peki; kadayıflı tahinli kurabiye nasıl yapılır? İşte kadayıflı tahinli kurabiye tarifi ve malzemeleri...



