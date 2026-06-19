Ağızda Dağılan Sütsüz Yumurtasız Kurabiye Tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya aday olan sütsüz yumurtasız kurabiye tarifi, az malzemeyle hazırlanan pratik yapısı ve ağızda dağılan kıyır kıyır dokusuyla öne çıkıyor.

Evde süt veya yumurta bulunmadığında da kolayca yapılabilen bu nefis kurabiyeler, kısa sürede hazırlanarak misafir ikramlarından günlük çay keyiflerine kadar pek çok ana eşlik ediyor. Dışı hafif kıtır, içi yumuşak yapısıyla beğeni toplayan bu tarif, hem ekonomik hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Peki; sütsüz yumurtasız kurabiye nasıl yapılır? İşte sütsüz yumurtasız kurabiye tarifi ve malzemeleri...



